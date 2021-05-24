Умер бывший глава Международной автомобильной федерации Макс Мосли

ТАСС, 24 мая. Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на бывшего главу чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоуна.

"Это словно потерять семью, потерять брата, - сказал Экклстоун. - Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности. Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили".

В 1960-х годах Мосли участвовал в автогонках, а в 1974 году стал советником Ассоциации конструкторов "Формулы-1". В 1993 году он возглавил FIA и руководил федерацией до 2009 года. После этого его пост занял Жан Тодт, который является главой федерации до сих пор.

Мосли - автор консультативной экспертной группы, ответственной за повышение безопасности в автоспорте. Группа была создана в 1990-е годы после ряда смертельных аварий, в одной из которых погиб трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. В 2006 году Мосли за свой вклад в улучшение безопасности авто- и мотоспорта был удостоен ордена Почетного легиона.

В 2008 году таблоид News of the World опубликовал видео непристойного содержания с участием Мосли. В FIA большинством голосов ему было оказано доверие, но, несмотря на это, он впоследствии принял решение уйти со своего поста.