Власов остался на четвертом месте в общем зачете "Джиро д'Италия" после 16-го этапа

ТАСС, 24 мая. Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers стал победителем 16-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов из казахстанской "Астаны" финишировал седьмым и сохранил четвертую строчку в общем зачете.

Этап был сокращен с 212 до 155 км из-за плохих погодных условий. Велогонщики стартовали в городе Сачиле, а финишировали в Кортине-д'Ампеццо. Победитель преодолел дистанцию за 4 часа 22 минуты 41 секунду. Вторым финишировал француз Ромен Барде из команды DSM, третье место занял итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious.

17-й этап состоится 26 мая, его протяженность составит 193 км. Многодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.

Власов в общем зачете уступает лидирующему Берналю 4 минуты 18 секунд. На второе место поднялся Карузо (+2,24), третьим с отставанием 3 минуты 40 секунд идет британец Хью Карти из команды EF Education First.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).