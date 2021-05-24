Агент Сен Жюста сообщил, что футболистом "Майнца" интересуются четыре российских клуба

ТАСС, 24 мая. Четыре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) проявляют интерес к нидерландскому футболисту германского "Майнца" Джерри Сен Жюсту. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил агент игрока Зухаир Эссикаль.

Ранее газета Bild сообщала, что 24-летний защитник попал в сферу интересов "Спартака". По информации источника, "Майнц" готов отпустить футболиста за €15 млн.

"Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов", - сказал Эссикаль.

Сен Жюст играет за "Майнц" с 2019 года. В завершившемся сезоне он провел в чемпионате Германии 32 матча и сделал одну голевую передачу. До этого защитник выступал за нидерландские "Херенвен" и "Фейенорд". Сен Жюст вошел в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат Европы.