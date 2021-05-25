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Футбол в Германии

Российский вратарь Митрюшкин покинул германский клуб "Фортуна"

Голкипер не провел за клуб ни одного матча
Антон Митрюшкин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Антон Митрюшкин
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 25 мая. Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул "Фортуну", выступающую во втором по силе дивизионе чемпионата Германии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В октябре прошлого года Митрюшкин подписал контракт с "Фортуной" до конца сезона. 25-летний вратарь не провел за команду ни одного официального матча.

С 2016 года Митрюшкин выступал в швейцарском "Сьоне", куда перешел из московского "Спартака". На его счету 66 матчей в чемпионате Швейцарии и три игры в чемпионате России. Он является чемпионом Европы 2013 года в составе юношеской сборной России.

"Фортуна" заняла пятое место в турнирной таблице, набрав 56 очков в 34 матчах.

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