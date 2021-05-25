Российские волейболистки начинают выступление на предварительном этапе Лиги наций

ТАСС, 25 мая. Первый за два года розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд стартует в итальянском городе Римини. Соревнования пройдут с 25 мая по 25 июня.

В турнире примут участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные играют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал проходят четыре лучшие команды.

В состав российской команды вошли 17 игроков: связующие - Екатерина Лазарева ("Динамо", Краснодар), Полина Матвеева ("Заречье-Одинцово"), Евгения Старцева ("Динамо - Ак Барс", Казань); диагональные - Валерия Горбунова ("Липецк"), Ксения Смирнова ("Уралочка"), Наталия Гончарова ("Динамо", Москва); блокирующие - Юлия Бровкина ("Енисей"), Дарья Малыгина ("Тулица"), Ирина Королёва ("Динамо - Ак Барс"), Ирина Фетисова ("Динамо", Москва); доигровщики - Екатерина Пипунырова ("Динамо", Краснодар), Ирина Сазонова ("Липецк"), Ирина Воронкова ("Локомотив"), Арина Федоровцева ("Динамо - Ак Барс"), Татьяна Кошелева ("Галатасарай", Турция); либеро - Тамара Зайцева ("Динамо", Краснодар), Дарья Пилипенко ("Уралочка").

В Римини будет организован "пузырь". Волейболистки должны проходить тестирование на коронавирус и соблюдать меры безопасности. Турнир пройдет без зрителей. Первым соперником подопечным Бузато станет сборная Германии, матч пройдет 25 мая и начнется в 14:00 мск.

Лига наций проходит ежегодно с 2018 года, два предыдущих турнира выиграла сборная США. Высшим достижением российской команды является седьмое место в 2018 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.