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НХЛ

"Торонто" вышел вперед в серии плей-офф НХЛ с "Монреалем"

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Торонто"

ТАСС, 25 мая. "Торонто" на выезде победил "Монреаль" со счетом 2:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Вильям Нюландер (28) и Морган Райлли (37). У проигравших отличился Ник Сузуки (34). Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на льду 12 минут 19 секунд и не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Торонто". Следующий матч команды проведут 26 мая в Монреале.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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