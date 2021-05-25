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НБА

"Милуоки" разгромил "Майами" в матче плей-офф НБА

"Милуоки" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0
Баскетболисты "Майами" Бэм Адебайо и "Милуоки" Брук Лопес EPA-EFE/TANNEN MAURY
Описание
Баскетболисты "Майами" Бэм Адебайо и "Милуоки" Брук Лопес
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 25 мая. "Милуоки" дома победил "Майами" со счетом 132:98 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (31 очко + 13 подборов). Также дабл-дабл на счету его одноклубника Дрю Холидея (11 очков + 15 передач), который стал пятым игроком в истории команды, отдавшим 15 результативных передач в матче плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Милуоки". Следующий матч также пройдет в Майами 28 мая. По итогам регулярного чемпионата "Майами" занял шестое место в таблице Восточной конференции, "Милуоки" стал третьим.

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