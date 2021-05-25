Гол Капризова помог "Миннесоте" сократить отставание в серии плей-офф против "Вегаса"

ТАСС, 25 мая. "Миннесота" в гостях со счетом 4:2 обыграла "Вегас" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (10-я минута), Зак Паризе (12), Джордан Гринвэй (17) и Нико Штурм (60). У "Вегаса" шайбы забросили Марк Стоун (9) и Алек Мартинес (30).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Вегаса". Следующий матч серии пройдет 26 мая в Миннесоте.

По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.