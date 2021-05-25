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НХЛ

"Виннипег" в третьем овертайме обыграл "Эдмонтон" и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Серия первого раунда завершилась победой "Виннипега" со счетом 4-0

ТАСС, 25 мая. "Виннипег" на своем льду обыграл "Эдмонтон" в третьем овертайме со счетом 4:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Эдмонтона" шайбы забросили Коннор Макдэвид (8-я минута), Райан Нюджент-Хопкинс (24) и Алекс Чиассон (37). У "Виннипега" отличились Марк Шайфли (7, 47-я минуты), Мэйсон Эплтон (16) и Кайл Коннор (107).

"Виннипег" выиграл серию со счетом 4-0. В следующем раунде команда сыграет с победителем пары "Торонто" - "Монреаль" (2-1 в серии).

По итогам регулярного чемпионата "Эдмонтон" занял второе место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" стал третьим. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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