Леонид Слуцкий признан лучшим тренером Российской премьер-лиги в мае

ТАСС, 25 мая. Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в мае. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В мае "Рубин" одержал домашнюю победу над "Динамо" (2:0), выиграл в гостях у тульского "Арсенала" (4:2) и сыграл вничью на своем поле с волгоградским "Ротором" (1:1).
Клуб по итогам турнира набрал 53 очка и занял четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне казанцы сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
⚽ Гол Арсена Захаряна в ворота ЦСКА стал лучшим в мае— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 25, 2021
✅ Эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР оценили гол полузащитника «Динамо», а болельщики проголосовали за гол Джордана Ларссона#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/t2tBOC99Bk
Лучшим голом месяца был признан победный мяч 17-летнего полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в ворота ЦСКА (3:2) в 30-м туре.