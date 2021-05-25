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Футбол в России

Голкипер "Химок" Лантратов назван лучшим игроком Российской премьер-лиги в мае

Вратарь пропустил один гол в трех матчах РПЛ в мае
Илья Лантратов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Илья Лантратов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 25 мая. Вратарь подмосковного футбольного клуба "Химки" Илья Лантратов назван лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги в мае. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Эксперты телеканала "Матч Премьер" отдали голос за нападающего московского "Спартака" Александра Соболева, а форвард казанского "Рубина" Джордже Деспотович стал лучшим игроком мая по мнению болельщиков. Лантратова выбрали эксперты лиги, что позволило ему одержать победу в голосовании.

В мае "Химки" одержали одну победу над екатеринбургским "Уралом" (1:0), сыграли вничью с "Сочи" (0:0) и проиграли "Спартаку" (1:2). По итогам завершившегося сезона "Химки" заняли восьмое место.

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