"Реал" продлил контракт с Лукой Модричем

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" объявил о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Счастлив и горжусь тем, что продолжаю носить футболку лучшей команды в мире", - сказал Модрич.

В сезоне-2020/21 Модрич сыграл 48 матчей, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

Модричу 35 лет, он выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба полузащитник четыре раза выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018), два раза - чемпионат Испании (2017, 2020), трижды становился обладателем Суперкубка Испании (2012, 2017, 2020) и один раз - Кубка Испании (2014). В 2018 году хорват стал серебряным призером чемпионата мира по футболу в России и обладателем "Золотого мяча".