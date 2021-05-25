"Динамо" договорилось с хоккеистом Яшкиным о компенсации в случае расторжения контракта

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" и чешский нападающий Дмитрий Яшкин достигли соглашения в вопросе компенсации в случае расторжения контракта. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

В апреле Меркулов сообщил журналистам, что Яшкин рассматривает вариант продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Когда Дмитрий в прошлом году подписывал контракт, у нас с ним была, скажем так, джентльменская договоренность, что если ему поступит предложение от клуба НХЛ, то мы его отпустим, дадим ему реализовать себя там, - сказал Меркулов. - Соответственно, мы свое слово сдержали. Да, права на него остаются у "Динамо", как мы и договаривались, поэтому мы разошлись мирно с небольшой компенсацией. Мы пришли к консенсусу по данному вопросу, но пока никто не заплатил".

Генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков заявил, что хоккеист с большой вероятностью уедет в НХЛ. "Думаю, что да [Яшкин точно уезжает в НХЛ]", - сказал он.

Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду НХЛ "Вашингтон", перешел в "Динамо" летом 2019 года. В сезоне-2020/21 Яшкин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 60 очков (38 шайб + 22 голевые передачи) в 59 встречах. В плей-офф на его счету 8 (5+3) очков.

В минувшем сезоне бело-голубые завершили выступление в Кубке Гагарина во втором раунде, проиграв петербургскому СКА в серии со счетом 1-4. 25 мая в Москве "Динамо" провело торжественную церемонию награждения воспитанников хоккейной академии имени Аркадия Чернышева, на которой были вручены награды игрокам команд "Динамо-2005" и "Динамо-2007", ставшими победителями Открытого первенства Москвы, также дипломы об окончании академии получили хоккеисты 2004 года рождения.