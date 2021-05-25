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Футбол в России

Алдонин покинул тренерский штаб футбольного клуба "Торпедо"

Специалист работал в клубе с января 2020 года
Евгений Алдонин Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Евгений Алдонин
© Артур Лебедев/ТАСС

ТАСС, 25 мая. Тренер Евгений Алдонин покинул московского "Торпедо" в связи с истечением срока трудового контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Алдонин работал в тренерском штабе с января 2020 года. На тот момент главным тренером "Торпедо" был бывший одноклубник Алдонина по ЦСКА Сергей Игнашевич. В марте 2021 года Игнашевич покинул команду, сотрудничество было завершено по обоюдному согласию сторон. По итогам сезона "Торпедо" заняло шестое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

Алдонину 41 год, он завершил футбольную карьеру в 2019 году. В качестве футболиста он выступал за волгоградский "Ротор", московский ЦСКА и нижегородскую "Волгу". В составе ЦСКА полузащитник дважды становился чемпионом России (2005, 2006), пять раз обладателем Кубка России и один раз обладателем Кубка УЕФА (2005). За сборную России Алдонин сыграл 29 матчей, является участником чемпионата Европы 2004 года.

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