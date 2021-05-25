Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером футбольного клуба "Фиорентина"

ТАСС, 25 мая. Дженнаро Гаттузо назначен на должность главного тренера итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

43-летний специалист сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в конце марта. Гаттузо приступит к своим обязанностям с 1 июля.

"Фиорентина" в завершившемся чемпионате Италии заняла 13-е место. В составе команды из Флоренции с января выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он провел четыре матча за "Фиорентину" и не отметился результативными действиями.

Гаттузо тренировал "Наполи" с 2019 года и выиграл с командой Кубок Италии прошлого сезона. По итогам чемпионата страны сезона-2020/21 неаполитанцы заняли пятое место, упустив место в Лиге чемпионов после ничьей в домашнем матче последнего тура против "Вероны" (1:1). После окончания этой встречи президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что тренер покинул клуб.

Ранее Гаттузо работал в швейцарском "Сьоне", греческом ОФИ, итальянских "Палермо", "Пизе" и "Милане". В качестве игрока он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии Гаттузо выиграл чемпионат мира 2006 года.