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Футбол на Украине

Де Дзерби стал новым главным тренером футбольного клуба "Шахтер"

На этом посту он сменил португальца Луиша Каштру
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби EPA-EFE/ELISABETTA BARACCHI
Описание
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби
© EPA-EFE/ELISABETTA BARACCHI

ТАСС, 25 мая. Итальянский специалист Роберто де Дзерби возглавил донецкий футбольный клуб "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 41-летним тренером рассчитан на два сезона.

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Последним местом работы де Дзерби был итальянский "Сассуоло", который в минувшем сезоне занял восьмое место в таблице чемпионата Италии. Ранее специалист работал в итальянских "Беневенто", "Палермо" и "Фодже".

В прошедшем сезоне украинского первенства "Шахтер" занял второе место, уступив киевскому "Динамо", донецкая команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущим главным тренером клуба был португалец Луиш Каштру.

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