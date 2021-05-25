Де Дзерби стал новым главным тренером футбольного клуба "Шахтер"

Контракт с 41-летним тренером рассчитан на два сезона.

ТАСС, 25 мая. Итальянский специалист Роберто де Дзерби возглавил донецкий футбольный клуб "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Последним местом работы де Дзерби был итальянский "Сассуоло", который в минувшем сезоне занял восьмое место в таблице чемпионата Италии. Ранее специалист работал в итальянских "Беневенто", "Палермо" и "Фодже".

В прошедшем сезоне украинского первенства "Шахтер" занял второе место, уступив киевскому "Динамо", донецкая команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущим главным тренером клуба был португалец Луиш Каштру.