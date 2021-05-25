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Футбол в России

Слуцкий заявил, что не считает Кварацхелию системообразующим игроком "Рубина"

Грузинский полузащитник провел в завершившемся чемпионате России 23 матча, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 мая. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий не считает грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию системообразующим игроком команды. Комментарий Слуцкого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение - он [Кварацхелия] готов к следующему шагу, думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу? Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России", - сказал Слуцкий.

"Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Хван Ин Бома - он не системообразующий игрок. Кварацхелия - яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды, тут ничего менять не придется. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не будем менять стиль и систему игры", - добавил он.

"Рубин" по итогам сезона чемпионата России занял четвертое место и завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Кварацхелия провел в чемпионате 23 матча, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Он выступает за казанский клуб с лета 2019 года.

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