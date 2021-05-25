Слуцкий заявил, что не считает Кварацхелию системообразующим игроком "Рубина"

"Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение - он [Кварацхелия] готов к следующему шагу, думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу? Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России", - сказал Слуцкий.

"Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Хван Ин Бома - он не системообразующий игрок. Кварацхелия - яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды, тут ничего менять не придется. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не будем менять стиль и систему игры", - добавил он.

"Рубин" по итогам сезона чемпионата России занял четвертое место и завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Кварацхелия провел в чемпионате 23 матча, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Он выступает за казанский клуб с лета 2019 года.