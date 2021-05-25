Лагно сыграла вничью со Стефановой в четвертом туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

ТАСС, 25 мая. Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с болгаркой Антоанетой Стефановой в партии четвертого тура заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Турнир проходит в Гибралтаре.

Другая россиянка Алина Кашлинская разошлась миром с Динарой Садуакасовой из Казахстана. В остальных завершившихся партиях Гюнай Мамедзаде из Азербайджана проиграла украинке Марии Музычук, а представительница Казахстана Жансая Абдумалик сыграла вничью с румынкой Ириной Бульмагой. Продолжаются партии между россиянкой Валентиной Гуниной и украинкой Анной Музычук, а также немкой Элизабет Петц и грузинкой Наной Дзагнидзе.

Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел в "Сколково", победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) - россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) - Дзагнидзе.

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей - Костенюк (193). Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе, а Костенюк не выступает на нем - шахматистки могут принять участие только в трех этапах из четырех. Из тех, кто участвует в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место - 130, за третье - 110.

Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов в 2022 году. Горячкина уже обеспечила себе путевку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону - в январе 2020 года она не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Таким образом, путевку на турнир претендентов получат шахматистки, которые займут второе и третье места по итогам Гран-при.