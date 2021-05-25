Анисимов и Поздняков обсудили подготовку сборной России по дзюдо к Олимпийским играм

ТАСС, 25 мая. Глава Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обсудили подготовку российской команды к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

На встрече также присутствовали вице-президент ФДР Валентин Хабиров и руководитель спортивного департамента Николай Печенкин. Также на встрече обсуждались вопросы особенности системы квалификации дзюдоистов.

"На сегодняшний день в топ-18 мирового рейтинг-листа мы имеем девятнадцать российских дзюдоистов и девять дзюдоисток, представленных во всех четырнадцати категориях - семи мужских и семи женских, - рассказал Василий Анисимов. - Причем в двух весах у мужчин - 66 и 100 кг - на путевки реально претендуют по четыре наших атлета, а еще в двух - 60 и 81 кг - по три. У женщин по две россиянки вошли в число лучших в категориях 48 и 78 кг. Таким образом, сборная России в Токио может иметь максимальный состав - четырнадцать человек, и быть представленной во всех категориях, а также будет представлена в командном турнире - новой олимпийской дисциплине, в которой медали разыгрывают смешанные сборные, сформированные из спортсменов, получивших лицензию в индивидуальных соревнованиях. На данный момент сборная России занимает третье место в командном рейтинге после команд Японии и Франции".

"За последние годы у ОКР и ФДР сложились конструктивные взаимоотношения по разным направлениям деятельности. Мы со своей стороны стараемся оказывать ФДР всестороннюю поддержку, так как видим системную и эффективную работу коллег. Наши совместные усилия позволяют рассчитывать на успешные результаты российских дзюдоистов на Играх в Токио, даже с учетом того, что выступать нашим спортсменам придется на родине этого единоборства и в Японии будет очень непростой турнир", - отметил Поздняков.

Участники встречи также обсудили актуальные вопросы, связанные с перелетами из России в Японию, с вакцинацией спортсменов и членов сборной.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.