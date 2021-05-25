Россияне победили на чемпионате Европы в командной стрельбе из пневматической винтовки

ТАСС, 25 мая. Мужская команда России завоевала золотые медали на командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате Европы. Соревнования проходят в хорватском городе Осиек.

В составе российской команды выступали Владимир Масленников, Сергей Каменский и Евгений Панченко. В финале они оказались сильнее сербов. Третье место заняла команда Хорватии.

Всего российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Соревнования завершатся 6 июня.