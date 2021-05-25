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Летние олимпийские виды спорта

Россияне победили на чемпионате Европы в командной стрельбе из пневматической винтовки

Всего на счету российской сборной 7 медалей в общем зачете
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ТАСС, 25 мая. Мужская команда России завоевала золотые медали на командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате Европы. Соревнования проходят в хорватском городе Осиек.

В составе российской команды выступали Владимир Масленников, Сергей Каменский и Евгений Панченко. В финале они оказались сильнее сербов. Третье место заняла команда Хорватии.

Всего российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Соревнования завершатся 6 июня.

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Летние олимпийские виды спорта
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