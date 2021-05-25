Агент Норманна сообщил об интересе к футболисту со стороны "Зенита" и "Краснодара"

ТАСС, 25 мая. Петербургский "Зенит" и "Краснодар" проявляют интерес к норвежскому футболисту "Ростова" Матиасу Норманну. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил агент полузащитника Оливер Уорд.

Контракт 24-летнего Норманна с "Ростовом" действует до 2024 года.

"Информация об интересе "Зенита" и "Краснодара"? Это верно. Есть интерес с их стороны", - сказал Уорд.

В завершившемся сезоне Норманн провел за "Ростов" 15 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. Футболист выступает за "Ростов" с 2019 года, ранее они играл за норвежские "Луфутен", "Будё-Глимт", "Альту", "Мольде" и английский "Брайтон".