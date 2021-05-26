Испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед" сыграют в финале Лиги Европы

ТАСС, 26 мая. Испанский футбольный клуб "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед" 26 мая встретятся в финальном матче Лиги Европы. Встреча пройдет в польском Гданьске и начнется в 22:00 мск.

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. "Манчестер Юнайтед" по итогам прошедшего сезона чемпионата Англии занял второе место в турнирной таблице и уже гарантировал себе участие в следующем розыгрыше главного европейского клубного турнира. Если английская команда выиграет Лигу Европы, то путевку в групповой этап Лиги чемпионов получит "Монако", который занял третье место в таблице чемпионата Франции и должен сыграть в квалификации турнира. "Вильярреал" стал седьмым по итогам чемпионата Испании и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций, победа в финале Лиги Европы гарантирует команде участие в Лиге чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/17, в финале англичане победили амстердамский "Аякс" со счетом 2:0. "Вильярреал" впервые в истории пробился в финал турнира. Самым титулованным клубом Лиги Европы является испанская "Севилья", которая побеждала в турнире шесть раз.

В финале из-за травмы в составе "Манчестер Юнайтед" точно не сыграет английский защитник Фил Джонс, также встречу могут пропустить капитан команды Гарри Магуайр и французский нападающий Антони Марсьяль. У "Вильярреала" решающий матч пропустит испанский полузащитник Висенте Иборра, под вопросом участие в игре арендованного у английского "Тоттенхэма" аргентинского защитника Хуана Фойта и нигерийского полузащитника Самуэля Чуквуезе.

"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" в пятый раз сыграют друг против друга. Ранее команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов (сезоны-2005/06 и 2008/09). Все четыре встречи завершились со счетом 0:0.

Встречу обслужит французская судейская бригада во главе с Клеманом Тюрпеном. Его помощниками на бровке станут Николя Дано и Сириль Гренгор, резервным арбитром будет Славко Винчич из Словении. Видеоассистентом рефери станет француз Франсуа Летесье, его помощниками - соотечественники Жером Брисар и Бенжамен Пажес, а также нидерландец Пол ван Букел. В случае ничьи в основное время команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут и, если после этого победителя выявить не удастся, серию пенальти.

Путь к финалу

"Манчестер Юнайтед" начал сезон с группового этапа Лиги чемпионов, подопечные Уле Гуннара Сульшера играли в группе H с турецким "Башакшехиром", французским ПСЖ и германским "Лейпцигом". Английский клуб с девятью очками в шести матчах занял третье место в турнирной таблице и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Во втором по значимости европейском клубном турнире "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала обыграл испанский "Реал Сосьедад" (4:0; 0:0), в 1/8 финала - итальянский "Милан" (1:1; 1:0), в четвертьфинале - испанскую "Гранаду" (2:0; 2:0), в полуфинале - итальянскую "Рому" (6:2; 2:3).

"Вильярреал" участвовал в групповом этапе Лиги Европы. В группе I испанский клуб играл с "Маккаби" из израильского Тель-Авива, турецким "Сивасспором" и азербайджанским "Карабахом". Подопечные Унаи Эмери с 16 очками после шести игр заняли первое место в таблице и вышли в плей-офф турнира.

В плей-офф "Вильярреал" ни разу не проиграл, одержав семь побед и один раз сыграв вничью. Клуб прошел австрийский "Зальцбург" (2:0; 2:1), киевское "Динамо" (2:0; 2:0), загребское "Динамо" (1:0; 2:1) и лондонский "Арсенал" (2:1; 0:0).

Турнир Эмери

Лига Европы получила нынешнее название перед сезоном-2009/10. Ранее турнир, проводимый с 1971 года, назывался Кубок УЕФА. Дважды победу одерживали российские клубы: московский ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05, петербургский "Зенит" - в сезоне-2007/08.

Главный тренер "Вильярреала" Эмери является рекордсменом Лиги Европы. Испанский специалист стал первым тренером, выигравшим турнир три раза подряд (2013/14, 2014/15, 2015/16) с испанской "Севильей". Три победы в Лиге Европы на счету итальянского тренера Джованни Трапаттони. Он становился победителем турнира с итальянскими "Ювентусом" (1977, 1993) и "Интером" (1991).

Команда Эмери один раз проиграла в финале Лиги Европы. В сезоне-2018/19 "Арсенал", который тренировал испанский специалист, уступил в решающем матче лондонскому "Челси" (1:4). Эмери 49 лет, ранее он тренировал испанские "Лорку", "Альмерию" и "Валенсию", российский "Спартак" и французский ПСЖ.