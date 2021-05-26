"Торонто" одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с "Монреалем"

Шайбы забросили Вильям Нюландер (22-я минута), Джейсон Спецца (33), Джо Торнтон (35), Алекс Гальченюк (57, в пустые ворота). Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на льду 14 минут 59 секунд и не отметился результативными действиями.

ТАСС, 26 мая. "Торонто" на выезде победил "Монреаль" со счетом 4:0 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто". Пятая встреча пройдет 28 мая в Торонто.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.