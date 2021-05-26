Дубль Тренина не помог "Нэшвиллу" обыграть "Каролину" в матче плей-офф НХЛ

В составе "Нэшвилла" дубль оформил российский нападающий Яков Тренин (12-я и 21-я минуты). У "Каролины" две шайбы забросил Мартин Нечас (15, 53), также отличился Джордан Стаал (63), их одноклубник Андрей Свечников провел на льду 17 минут 5 секунд.

ТАСС, 26 мая. "Каролина" дома победила "Нэшвилл" в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тренин отметился первыми результативными действиями в рамках плей-офф. По итогам регулярного чемпионата россиянин набрал 11 очков (пять голов + шесть передач) в 45 играх за "Нэшвилл".

"Каролина" повела в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет 28 мая в Нэшвилле. По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.