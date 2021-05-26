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НБА

"Лейкерс" сравняли счет в серии первого раунда плей-офф НБА с "Финиксом"

Команда из Лос-Анджелеса выиграла со счетом 109:102
Леброн Джеймс AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Леброн Джеймс
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 26 мая. "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Финикс" со счетом 109:102 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубник Андре Драммонд (15 очков + 12 подборов) и центровой "Финикса" Деандре Эйтон (22 очка + 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая в Лос-Анджелесе. По итогам регулярного чемпионата "Лейкерс" заняли седьмое место в таблице Западной конференции, "Финикс" стал вторым.

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