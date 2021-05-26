Чилийские каноистки Майярд и Роко будут готовиться к Олимпиаде в Барнауле

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Чилийские каноистки Мария Майярд и Карен Роко после завершения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле остались на Алтае и продолжат здесь подготовку к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Второй этап Кубка мира прошел в Барнауле с 20 по 23 мая.

"Почти два месяца в Барнауле под началом Эвидо Гонсалеса будут тренироваться Мария Майярд и Карен Роко, - говорится в сообщении. - В гонках на каноэ эта пара заняла третье место на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира. На гребном канале Барнаула они пробудут как минимум до 16 июля".

Майярд также стала победительницей соревнований на дистанции 5 000 м, второй - на 200-метровке в каноэ-одиночке и в смешанном парном экипаже с Сергеем Тарновским из Молдавии.

Президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков в рамках Кубка мира заявил журналистам, что сразу несколько команд заявили о желании провести заключительные сборы перед Олимпиадой в Токио на территории Гребного канала в Барнауле.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.