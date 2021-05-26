"Ротор" не стал продлевать контракты с тренерским штабом команды

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб под руководством Юрия Батуренко покинул волгоградский футбольный клуб "Ротор" в связи с истечением сроков контрактов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Батуренко занял пост главного тренера "Ротора" в марте, когда в отставку был отправлен белорусский специалист Александр Хацкевич, возглавлявший команду с конца 2019 года.

"Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений, - говорится в сообщении. - Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере".

В "Роторе" ТАСС уточнили, что руководство клуба сейчас ведет переговоры с несколькими специалистами, имя нового главного тренера озвучат до конца недели, когда будет подписан трудовой договор.

По итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" занял 15-е место и вылетел в Олимп - Футбольную национальную лигу.