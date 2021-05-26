Власов после 17-го этапа сохранил четвертое место в общем зачете "Джиро д'Италия"

ТАСС, 26 мая. Ирландский велогонщик Дэниэл Мартин из команды Israel Start-Up Nation стал победителем 17-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов из казахстанской "Астаны" пришел к финишу 17-м.
Этап между Канацеи и Сега ди Ала составил 193 км. Победитель преодолел дистанцию за 4 часа 54 минуты 38 секунд. Вторым стал португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step, третьим - британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange.
18-й этап состоится 27 мая, его протяженность составит 231 км. Многодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.
Власов в общем зачете уступает лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из команды Ineos Grenadiers 6 минут 3 секунды. На второе место поднялся итальянец Дамиано Карузо (+2.21) из Bahrain Victorious, третьим идет Йейтс (+3.23).
Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.
Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|19-9
|9
|2
|Латвия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|7-3
|7
|3
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8-5
|7
|4
|Казахстан
|4
|1
|0
|2
|0
|0
|1
|8-8
|7
|5
|США
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-3
|6
|6
|Норвегия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-11
|3
|7
|Канада
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2-10
|0
|8
|Италия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-16
|0