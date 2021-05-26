Лагно сыграла вничью с Анной Музычук в пятом туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

ТАСС, 26 мая. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в партии пятого тура заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Турнир проходит в Гибралтаре.

Россиянка Валентина Гунина победила белыми фигурами Динару Садуакасову из Казахстана, россиянка Алина Кашлинская уступила белыми немке Элизабет Петц, представительница Казахстана Жансая Абдумалик победила белыми болгарку Антоанету Стефанову, грузинка Наной Дзагнидзе белыми сыграла вничью с азербайджанкой Гюнай Мамедзаде, украинка Мария Музычук белыми переиграла румынку Ирину Бульмагу.

После пяти туров по 4 очка набрали Абдумалик и Мария Музычук, следом идут Лагно, Петц (по 3,5), Анна Музычук, Дзагнидзе, Мамедзаде (по 2,5), Стефанова, Гунина (по 2), Бульмага, Кашлинская (по 1,5) и Садуакасова (0,5). В шестом туре пройдут партии: Стефанова - Анна Музычук, Садуакасова - Лагно, Петц - Гунина, Мамедзаде - Кашлинская, Бульмага - Дзагнидзе, Абдумалик - Мария Музычук.

Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел в "Сколково", победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) - россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) - Дзагнидзе.

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей - Костенюк (193). Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе, а Костенюк не выступает на нем - шахматистки могут принять участие только в трех этапах из четырех. Из тех, кто участвует в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место - 130, за третье - 110.

Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов в 2022 году. Горячкина уже обеспечила себе путевку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону - в январе 2020 года она не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Таким образом, путевку на турнир претендентов получат шахматистки, которые займут второе и третье места по итогам Гран-при.