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НХЛ

"Миннесота" обыграла "Вегас" и сравняла счет в серии плей-офф НХЛ

"Миннесота" выиграла со счетом 3:0
Хоккеисты "Вегаса" Марк Стоун и "Миннесоты" Маркус Фолиньо AP Photo/Andy Clayton-King
Описание
Хоккеисты "Вегаса" Марк Стоун и "Миннесоты" Маркус Фолиньо
© AP Photo/Andy Clayton-King

ТАСС, 27 мая. "Миннесота" дома со счетом 3:0 обыграла "Вегас" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Райан Хартман (45-й минута), Кевин Фиала (50) и Ник Бьюгстад (56). Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не сумел отличиться. Голкипер команды Кэм Тэлбот отразил 23 броска и провел второй в серии матч "на ноль".

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч пройдет 29 мая и начнется в 04:00 мск. По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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