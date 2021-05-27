"Миннесота" обыграла "Вегас" и сравняла счет в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 27 мая. "Миннесота" дома со счетом 3:0 обыграла "Вегас" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Райан Хартман (45-й минута), Кевин Фиала (50) и Ник Бьюгстад (56). Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не сумел отличиться. Голкипер команды Кэм Тэлбот отразил 23 броска и провел второй в серии матч "на ноль".

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч пройдет 29 мая и начнется в 04:00 мск. По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.