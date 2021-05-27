Тренер "Флориды" назвал великолепной игру голкипера "Тампы" Василевского в матче плей-офф

ТАСС, 27 мая. "Флорида" создала большое количество опасных моментов в шестой игре серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел великолепный матч. Такое мнение высказал главный тренер "Флориды" Джоэль Кенневилль, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

"Тампа" на своей площадке победила "Флориду" со счетом 4:0 и вышла во второй раунд плей-офф. Василевский отразил 29 бросков и сыграл первый матч "на ноль" в нынешнем розыгрыше плей-офф.

"У "Флориды" были отличные шансы забросить шайбу, но Василевский провел великолепный матч, - сказал Кенневилль. - В этой серии мы провели три хороших матча. Жаль, что сегодня вечером мы не смогли забросить шайбу из-за хорошей игры вратаря".

Во втором раунде плей-офф действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа" сыграет с победителем пары "Каролина" - "Нэшвилл" (3-2 в серии).

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года. Россиянин является победителем Кубка Стэнли 2020 года, обладателем приза "Везина Трофи" в сезоне-2018/19, который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.