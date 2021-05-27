Российские пятиборцы на чемпионате мира в Каире выступят под флагом национальной федерации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Команда России по современному пятиборью выступит на чемпионате мира в Египте под флагом Федерации современного пятиборья России (ФСПР), вместо гимна страны будет использован фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Чемпионат мира пройдет с 8 по 14 июня в Каире.

"Российские спортсмены на чемпионате мира будут выступать под флагом Федерации современного пятиборья России и аббревиатурой RMPF (Russian Modern Pentathlon Federation), вместо гимна будет использован фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского", - сказали в пресс-службе федерации.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.