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Футбол в Испании

СМИ: "Реал" планирует потратить на приобретение новых футболистов €150 млн

Одной из приоритетных целей для испанского клуба является приобретение норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда

ТАСС, 27 мая. Руководство мадридского "Реала" планирует выделить €150 млн на приобретение новых футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает газета Marca.

По информации газеты, одной из приоритетных целей для испанского клуба является приобретение норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Также сообщается, что летом "Реал" могут покинуть защитники Рафаэль Варан, Марсело и нападающий Лука Йович.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что француз Варан может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".

Холанду 20 лет, в прошедшем сезоне норвежец принял участие в 41 матче за "Боруссию", забил 41 гол и отдал 12 голевых передач.

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