В Минске перенесли проведение матча звезд белорусского и европейского футбола

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Матч звезд футбола Белоруссии и Европы, который должен был пройти 5 июня в Минске, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белорусской федерации футбола.

"Матч к 110-летию белорусского футбола с участием известных белорусских и европейских футболистов, который должен был состоятся на национальном олимпийском стадионе "Динамо" 5 июня, перенесен на неопределенный срок. Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее", - отмечается в сообщении.

В федерации не уточнили причины переноса футбольного матча.

Ранее сообщалось, что в матче звезд планировалось участие таких футболистов, как Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, Эдгарас Янкаускас, Томаш Росицкий, Кевин Кураньи, Педру Мендеш, Юрица Враньеш.

Перенос матча может быть связан с техническими проблемами, касающимися прилета в Белоруссию зарубежных футболистов. После инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair ряд европейских государств приняли решение о запрете полетов своих самолетов в Белоруссию и их транзите через белорусское воздушное пространство. Также ряд государств ЕС отозвали разрешения на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" в свои аэропорты.