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Футбол в Германии

"Бавария" объявила о подписании контракта с футболистом из второго английского дивизиона

Соглашение с 23-летним защитником Омаром Ричардсом рассчитано до 2025 года

ТАСС, 27 мая. Германский футбольный клуб "Бавария" подписал контракт с защитником Омаром Ричардсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 23-летним английским футболистом рассчитано до 2025 года. Он перешел в "Баварию" на правах свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за "Рединг", который играет в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

"Мы очень рады, что Ричардс подписал контракт с "Баварией". Он является очень техничным защитником с прекрасной левой ногой, - сказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич. - Мы верим, что он проявит себя в новой команде".

"Я благодарен руководству "Баварии" за такую возможность. Надеюсь, что смогу помочь команде и в дальнейшем добиваться успеха. Переход в "Баварию" - большая честь для меня", - отметил защитник.

Ричардс в прошедшем сезоне принял участие в 42 матчах за "Рединг" в разных турнирах, но не отметился результативными действиями.

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