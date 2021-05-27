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Футбол в России

Футболист "Норрчёпинга" Хакшабанович перешел в "Рубин"

Соглашение с 22-летним черногорцем рассчитано на пять лет

ТАСС, 27 мая. Российский футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с полузащитником шведского "Норрчёпинга" Сеадом Хакшабановичем. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 22-летним черногорцем рассчитано на пять лет.

Хакшабанович выступал за "Норрчёпинг" с 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Швеции он провел семь матчей, отдав четыре голевые передачи. Ранее полузащитник выступал за шведский "Хальмстад" и испанскую "Малагу".

"Рубин" занял четвертое место по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций в следующем сезоне.

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