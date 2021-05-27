Всероссийская федерация армрестлинга хочет воспитать сильнейших в мире молодых спортсменов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация армрестлинга в течение трех-пяти лет намерена подготовить юных и молодых спортсменов, которые будут сильнейшими в мире. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент организации Тимур Усманов.

29 мая в Москве пройдет Открытый кубок России по армрестлингу, в котором примут участие сильнейшие спортсмены страны и ближнего зарубежья.

"Если включить телевизор или войти в соцсести, то станет видно, что армрестлинг недооценен, он плохо развивается, - сказал Усманов. - Мы ставим задачу сделать так, чтобы наш вид спорта стал модным в России, чтобы ребятишки начинали им заниматься с раннего возраста. Взрослые не молодеют, молодежь должна подрастать".

Глава федерации рассказал, что на первом этапе федерация совместно со своим партнером будет дарить столы для армрестлинга школам Москвы и Московской области. "Это позволит ребятам бороться. Мы сделаем все, чтобы в течение трех-пяти лет юниоры и молодежь в России стали самыми сильными в нашей вселенной. Мы этого добьемся", - отметил Усманов.

Федерация будет регулярно проводить соревнования по армрестлингу и создаст рейтинг молодых спортсменов.