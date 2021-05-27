СМИ: президент "Барселоны" хочет видеть главным тренером команды Гвардиолу

ТАСС, 27 мая. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта намерен вернуть на пост главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, который сейчас возглавляет английский "Манчестер Сити". Об этом сообщает издание As.

Ранее телеканал ESPN сообщал, что руководство "Барселоны" намерено уволить главного тренера Рональда Кумана.

По информации As, президент испанского клуба намерен встретиться с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" встретится с "Челси". Игра состоится 29 мая и начнется в 22:00 мск.

Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год, вместе с клубом он трижды побеждал в чемпионате Испании и Суперкубке Испании, по два раза выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. "Манчестер Сити" специалист возглавляет с 2026 года.