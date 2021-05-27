Бердыев назначен советником председателя наблюдательного совета футбольного "Кайрата"

ТАСС, 27 мая. Курбан Бердыев назначен на пост советника председателя наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба "Кайрат". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта "Кайрат-Москва". Бердыев будет вести работу в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алма-Ату, а также в дистанционном формате.

Бердыеву 68 лет. В течение тренерской карьеры он дважды возглавлял "Кайрат" - с 1991 по 1993 год и с 1994 по 1995 год. Специалист дважды приводил казанский "Рубин" к победе в чемпионате России. Также клуб под его руководством выиграл Кубок России и дважды - Суперкубок России.