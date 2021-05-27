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Футбол в Италии

СМИ: Аллегри сменит Пирло на посту главного тренера футбольного клуба "Ювентус"

О назначении итальянского специалиста будет объявлено в ближайшее время

ТАСС, 27 мая. Массимилиано Аллегри сменит Андреа Пирло на посту главного тренера итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом сообщает портал Goal.

По информации портала, о назначении итальянского специалиста будет объявлено в ближайшее время.

"Ювентус" под руководством Пирло занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не смог стать чемпионом страны.

Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Вместе с клубом он пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛ и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.

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