СМИ: Аллегри сменит Пирло на посту главного тренера футбольного клуба "Ювентус"

ТАСС, 27 мая. Массимилиано Аллегри сменит Андреа Пирло на посту главного тренера итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом сообщает портал Goal.

По информации портала, о назначении итальянского специалиста будет объявлено в ближайшее время.

"Ювентус" под руководством Пирло занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не смог стать чемпионом страны.

Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Вместе с клубом он пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛ и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.