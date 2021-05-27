ФИФА окажет медицинскую помощь недавно завершившим карьеру футболистам

ТАСС, 27 мая. Международная федерации футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве в целях оказания медицинской помощи игрокам, которые недавно завершили профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Момент, когда футболист завершает карьеру, часто наступает внезапно, вызывая ряд психологических и физических проблем, - сказал главный медицинский директор FIFPro Винсент Гуттебарж. - Важно, чтобы у футболистов всегда были медицинские рекомендации и поддержка, которую мы сможем оказывать в рамках сотрудничества. Я рад, что мы сможем предоставить помощь большому количеству игроков в трудное для них время".

Программа, разработанная совместно с медицинским центром Амстердамского университета будет включать в себя бесплатное медицинское обследование, а также дополнительные обследования при необходимости, материалы для чтения и рекомендации по тренировкам, диетам и психологическому здоровью.

С июня 2021 года футболисты, завершившие карьеру в течение последних десяти лет, смогут получить помощь в 42 медицинских центрах ФИФА, которые расположены в 30 странах. Также 64 национальных союза игроков, входящих в FIFPro, будут помогать футболистам, столкнувшимся с трудностями в первые годы после завершения профессиональной карьеры.