Хосе Бордалас возглавил футбольный клуб "Валенсия"

ТАСС, 27 мая. Хосе Бордалас назначен на пост главного тренера испанского футбольного клуба "Валенсия". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бордалас сменил на посту главного тренера Воро, который временно возглавлял команду после отставки Хавьера Грасии в начале мая. Соглашение с 57-летним испанским специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления еще на один год.

"Валенсия" заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошедшего сезона, набрав 43 очка в 38 матчах. Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий за испанскую команду, принял участие в 21 игре и отметился тремя голевыми передачами.

Бордалас возглавлял большое количество испанских клубов. Последним местом работы испанца был "Хетафе", с которым он занял 15-е место в чемпионате Испании по итогам прошедшего сезона, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы в 2020 году.