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Биатлон

Переход российских биатлонистов Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии еще не одобрен

Спортсмены уже получили румынское гражданство, но ждут разрешение от Международного союза биатлонистов

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переход россиян Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии еще не одобрен Международным союзом биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщили в IBU.

Ушкина и Шамаев уже получили гражданство Румынии, для выступления за новую сборную им необходимо получить разрешение от IBU.

"Мы получили документы на переход обоих спортсменов в сборную Румынии, - сообщили в международной федерации. - В настоящее время они проверяются администрацией. Решения пока нет".

В прошлом году IBU ужесточил правила смены спортсменами спортивного гражданства, для выступления за новую сборную они должны предоставить убедительные свидетельства своей близости к новой стране.

Ушкина в апреле завоевала три медали чемпионата России, в том числе золото в гонке преследования. Во время турнира биатлонистка заявила, что получила румынское гражданство и вскоре присоединится к новой команде. Схожие планы и у Шамаева.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной - 24 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали.

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