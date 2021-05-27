Пайкин: механизм подтверждения здоровья для массовых соревнований должен стать прозрачным

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Механизм подтверждения состояния здоровья для участия в массовых соревнованиях должен стать прозрачным. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В четверг прошел круглый стол при комитете Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Спортивные федерации должны иметь возможность проверить подлинность этих справок, используя цифровые сервисы, - сказал Пайкин. - Вместе с тем процедура получения справок должна быть пересмотрена, а именно сняты излишние административные барьеры, усложняющие получение справок. Кроме того, следует сделать обязательным страхование жизни и здоровья участников соревнований".

По словам Пайкина, в профильный комитет Госдумы поступает большое количество обращений от организаторов массовых спортивных соревнований, в которых они сообщают о препятствиях на пути развития массового спорта административного и нормативного характера. "Люди, пришедшие на массовое спортивное мероприятие, должны быть уверены в том, что для них все предусмотрено, нет никаких барьеров, от них не требуется большого количества медицинских справок и других документов. Естественно, существующие требования должны быть унифицированы и отвечать принципам безопасности. Но это не должно становиться препятствием на пути проведения массовых спортивных мероприятий и участия в них людей", - сказал собеседник ТАСС.

"Наша задача - создать все необходимые условия для эффективного функционирования системы физического воспитания. Мы должны обеспечить равную доступность занятий спортом для всех групп граждан. Считаю, что нам необходимо образовать рабочую группу именно по массовому спорту, потому что мы видим, что вопросов, действительно, много. А ведь развитие массового спорта - это один из наших приоритетов", - отметил депутат Госдумы.