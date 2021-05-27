Россиянин Власов идет четвертым в общем зачете "Джиро д'Италия" после 18-го этапа

ТАСС, 27 мая. Итальянец Альберто Беттиол из команды EF Education-Nippo стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов из казахстанской "Астаны" занял 45-е место.

Победитель преодолел дистанцию протяженностью 231 км между Роверето и Страделлой за 5 часов 14 минут 43 секунды. Вторым стал итальянец Симоне Консонни из Cofidis, третьим - ирландец Николас Роуч из Team DSM.

19-й этап состоится 28 мая, его протяженность составит 166 км. Многодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.

Власов занимает четвертое место в общем зачете и уступает лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 6 минут 3 секунды. Вторым идет итальянец Дамиано Карузо (+2.21) из Bahrain Victorious, третьим - британец Адам Йейтс из Team Bikeexchange (+3.23).

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).