В УЕФА рассматривают проведение решающих матчей Лиги чемпионов в формате "Финала четырех"

ТАСС, 27 мая. Решающая стадия Лиги чемпионов по футболу может быть проведена в формате "Финала четырех". Об этом сообщил в Twitter журналист газеты New York Times Тарик Панджа.
По его информации, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность организации полуфиналов и финала турнира в одном месте. Три матча должны пройти в течение недели, что аналогично "Формату четырех" в других видах спорта.
Champions League week set to become reality? UEFA leaders would like a final four week to close Champions League, two one and done semifinals and a grand final in one city.https://t.co/4fMu0bADaR— tariq panja (@tariqpanja) May 27, 2021
В прошлом сезоне Лига чемпионов, начиная со стадии четвертьфиналов, прошла в Португалии в формате одноматчевого противостояния. Финал текущего сезона также пройдет в Португалии на стадионе "Драгау" в Порту. 29 мая главный трофей разыграют английские "Челси" и "Манчестер Сити".