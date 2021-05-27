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Лига чемпионов

В УЕФА рассматривают проведение решающих матчей Лиги чемпионов в формате "Финала четырех"

Полуфиналы и финал турнира могут пройти в одном месте
© EPA-EFE/JOSE COELHO

ТАСС, 27 мая. Решающая стадия Лиги чемпионов по футболу может быть проведена в формате "Финала четырех". Об этом сообщил в Twitter журналист газеты New York Times Тарик Панджа.

По его информации, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность организации полуфиналов и финала турнира в одном месте. Три матча должны пройти в течение недели, что аналогично "Формату четырех" в других видах спорта.

В прошлом сезоне Лига чемпионов, начиная со стадии четвертьфиналов, прошла в Португалии в формате одноматчевого противостояния. Финал текущего сезона также пройдет в Португалии на стадионе "Драгау" в Порту. 29 мая главный трофей разыграют английские "Челси" и "Манчестер Сити".

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