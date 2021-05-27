Российский фигурист Мурашов будет выступать за сборную Швейцарии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фигурист Егор Мурашов будет представлять на соревнованиях сборную Швейцарии. Об этом ТАСС сообщила его тренер Виктория Буцаева.

На последнем чемпионате России Мурашов занял 13-е место.

"Егор намерен выступать за Швейцарию и уже официально покинул нашу школу. Причиной его отчисления явился именно переход в другую страну, а не уровень результатов", - сказала она.

В середине мая Федерация фигурного катания на коньках России получила от Владимира Самойлова, тренировавшегося также у Буцаевой, заявление о намерении выступать за сборную Польши.