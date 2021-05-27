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Летние олимпийские виды спорта

Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку вместо Белоруссии

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что в стране есть необходимая инфраструктура для проведения соревнований

ТАСС, 27 мая. Литва готова организовать чемпионат Европы по велоспорту на треке, который первоначально должен был пройти в Белоруссии. Об этом на своей странице в Twitter написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В четверг правление Европейского союза велосипедистов (UEC) приняло решение отменить запланированный в Минске чемпионат Европы по велоспорту на треке в свете текущей международной ситуации.

"Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку в 2021 году. Инфраструктура, опыт, дружелюбные болельщики и финансовый вклад - это наше обязательство перед UEC и спортсменами из 50 национальных федераций", - написала Шимоните.

В Европейском союзе велосипедистов ответили, что будут рады рассмотреть данное предложение.

Чемпионат Европы в Минске был запланирован на период с 23 по 27 июня.

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