Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку вместо Белоруссии

ТАСС, 27 мая. Литва готова организовать чемпионат Европы по велоспорту на треке, который первоначально должен был пройти в Белоруссии. Об этом на своей странице в Twitter написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
В четверг правление Европейского союза велосипедистов (UEC) приняло решение отменить запланированный в Минске чемпионат Европы по велоспорту на треке в свете текущей международной ситуации.
Lithuania is ready to host the 2021 Elite Track European Championships.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 27, 2021
Infrastructure, experience, friendly fans & financial contribution – this is our pledge to @UEC_cycling & the athletes of 50 #cycling federations.
Nobody can’t stop the bike. https://t.co/DPa33ydgwu
"Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку в 2021 году. Инфраструктура, опыт, дружелюбные болельщики и финансовый вклад - это наше обязательство перед UEC и спортсменами из 50 национальных федераций", - написала Шимоните.
В Европейском союзе велосипедистов ответили, что будут рады рассмотреть данное предложение.
Чемпионат Европы в Минске был запланирован на период с 23 по 27 июня.