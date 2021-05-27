Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку вместо Белоруссии

ТАСС, 27 мая. Литва готова организовать чемпионат Европы по велоспорту на треке, который первоначально должен был пройти в Белоруссии. Об этом на своей странице в Twitter написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В четверг правление Европейского союза велосипедистов (UEC) приняло решение отменить запланированный в Минске чемпионат Европы по велоспорту на треке в свете текущей международной ситуации.