Коллекционная карточка Уэйна Гретцки продана на аукционе за рекордные $3,75 млн

ТАСС, 27 мая. Коллекционная карточка компании O-Pee-Chee с изображением легенды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки в сезоне-1979/80 продана на интернет-аукционе Heritage Auctions за $3,75 млн. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Эта сумма стала рекордной за карточку хоккейного игрока. Предыдущий рекорд был установлен в декабре, когда за аналогичную карточку Гретцки на том же аукционе было выплачено $1,29 млн.

"Существует всего несколько карточек, суммы за которые достигли таких космических чисел, и они носят имена таких спортсменов, как Микки Мантл, Леброн Джеймс, Майк Траут, Хонус Вагнер и Майкл Джордан, - сказал вице-президент Heritage Sports Дэн Имлер. - Вполне уместно, что величайший хоккеист всех времен и один из самых любимых и почитаемых спортсменов ХХ века пополнил их ряды".

Гретцки 60 лет, в НХЛ он выступал за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс", на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Канадец является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ - в 1 487 матчах он набрал 2 857 очков (894 шайб и 1963 передачи).