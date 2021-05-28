"Венеция" вышла в высший дивизион чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 28 мая. "Венеция" стала последней командой, обеспечившей себе участие в следующем розыгрыше высшего итальянского футбольного дивизиона.

"Венеция" сыграла вничью со счетом 1:1 на своем поле с "Читтаделлой" в финале плей-офф за выход в серию А. Первая встреча завершилась гостевой победой "Венеции" - 1:0.

Клуб вернулся в высшую лигу спустя 19 лет - последний раз команда играла в высшем дивизионе в сезоне-2001/02. Единственным титулом "Венеции" является победа в Кубке Италии 1941 года.

Помимо "Венеции" в следующем сезоне чемпионата Италии сыграют вышедшие напрямую из серии B "Эмполи" и "Салернитана". Высший дивизион по итогам прошлого розыгрыша покинули "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".